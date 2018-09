Mesmo com derrota, Luciano Gusso elogia sistema defensivo do Paraná

Na tarde desse sábado (15), o lanterna Paraná sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Tricolor perdeu para a equipe reserva do Grêmio, por 2 a 0. O resultado afunda ainda mais o clube paranista na crise, que tem apenas 16 pontos na competição.

Foi o treinador interino Luciano Gusso, que comandou a equipe no lugar de Claudinei Oliveira, suspenso. Na coletiva, ele elogiou a postura da equipe, principalmente no setor defensivo mas lamentou a falta de chances no setor ofensivo.

"É duro pelo primeiro tempo que fizemos. Nós estamos fazendo boas partidas na fase defensiva, mas não conseguimos transitar e contra-atacar. Isso oferece o controle para o adversário, trazendo prejuízo", disse.

Gusso também comentou sobre a tentativa de encerrar sequência negativa do Tricolor da Vila, que está a 15 jogos sem marcar. O clube tem o pior ataque do Brasileirão, com apenas 11 gols.

"A ideia era ter ficado mais com a bola, até no campo ofensivo, com a chegada maior por dentro e lados. Apostamos na qualidade e ofensividade, mas levamos e não conseguimos os gols", lamentou.

O próximo confronto do Paraná será novamente fora de casa, no próximo domingo (23), contra o Atlético-PR. A partida será disputada na Arena da Baixada, às 16h.