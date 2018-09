Campeonato Brasileiro: tudo que você precisa saber sobre Santos x São Paulo

Distantes na tabela de classificação, Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo (16), às 16h, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão em tempo real na VAVEL Brasil.

Como chegam?

O Santos vive o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Está há seis rodadas sem perder e há sete sem sofrer gols. Além disso, venceu quatro dos últimos cinco confrontos. Retrospecto que colocou o Peixe na oitava posição, com 31 pontos. Ainda conta com a excelente fase do atacante Gabriel, que é o atual artilheiro da competição com 12 gols.

Já o São Paulo, que vem de vitória sobre o Bahia, quer retomar a liderança do Brasileiro. Para isso, precisará vencer o Santos e torcer por um tropeço do Internacional, que joga fora de casa contra a Chapecoense e tem os mesmos 49 pontos do Tricolor paulista.

Prováveis escalações

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez (Bruno Henrique); Derlis González, Rodrygo e Gabigol.

São Paulo: Sidão; Hudson (Araruna), Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Liziero (Hudson) e Nenê; Joao Rojas, Diego Souza e Everton.

Desfalques

Santos: Lucas Veríssimo (dores na coxa esquerda).

São Paulo: Régis (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Bruno Peres (estiramento no músculo adutor direito)

Números do clássico

Ao longo da história, Santos e São Paulo já se enfrentaram 306 vezes, com 132 vitórias do Tricolor contra 103 do Peixe, além de 71 empates. No quesito gols marcados, o time do Morumbi balançou as redes 509 vezes e sofreu 440 gols.

Já pelo Brasileiro, foram 28 vitórias do São Paulo, 13 empates e 25 triunfos do Peixe. O último encontro entre as equipes aconteceu pelo primeiro turno da competição. Pela sexta rodada, o São Paulo bateu o Santos no Morumbi, por 1 a 0, com gol de Diego Souza.

Arbitragem

Ricardo Marques Ribeiro será o responsável por apitar o clássico San-São. Ele terá como auxiliares Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer. O trio é de Minas Gerais.