Em jogo movimentado, Vasco e Flamengo empatam no Mané Garrincha

Nesta noite de sábado(15), Vasco e Flamengo empataram em um a um no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O atacante Andres Rios abriu o placar para o Cruzmaltino e o zagueiro Luiz Gustavo marcou contra, empatando para o Rubronegro. A partida foi marcada também pela expulsão do meia Diego Ribas, do Flamengo e da lesão do jogador vascaíno Bruno Silva, que após se chocar com o companheiro de time teve que ser retirado de ambulância.

O jogo começou elétrico no Mané Garrincha. Logo aos dois minutos a equipe do Vasco chegou com perigo e obrigou o goleiro Diego Alves a fazer boa defesa após chute de Andrés Rios. Um minuto depois o Flamengo respondeu com um chute de Vitinho, que não assustou o goleiro Martín Silva. A equipe Vascaína criou também a primeira chance clara do jogo, Maxi López recebeu belo passe e ficou cara a cara com o arqueiro flamenguista, mas desperdiçou a oportunidade. Apesar da superioridade técnica do Flamengo, o time de Alberto Valetim conseguia sair para o jogo.

Maurício Barbieri via seus comandados com dificuldades de criar jogadas claras até a primeira metade da etapa inicial. Mas a partir daí, a linha de três volantes montada pelo Vasco já não surtia tanto efeito na marcação e o Flamengo passou a ter mais posse de bola. Entretanto, aos 28 minutos, em mais uma jogada explorando a presença de área de Maxi Lopez, o atacante Rios marcou aproveitou a sobra e abriu o placar para o alvinegro.

O meio-campo da equipe rubronegra tinha dificuldades para organizar as jogadas, Vitinho tentou algumas vezes explorar o chute de fora da área, mas sem sucesso até então. E apesar do placar favorável, o time vascaíno seguia buscando o ataque. Os minutos finais do primeiro tempo foram de bastante intensidade, principalmente por conta da ofensividade do Flamengo, que acabou não tendo sucesso. Entretanto, a equipe tentava chegar apenas com chutes de fora da área ou através de cruzamentos.

O retorno da partida começou, assim como a primeira etapa, com grande ritmo. Logo aos dois minutos, Maxi Lopez acertou a trave do goleiro Diego Alves em cabeçada. A equipe do Flamengo buscava o ataque com mais frequência por estar atrás no placar. E apesar do Vasco não ter jogadores de velocidade até aquela altura do jogo, conseguia explorar bem os espaços deixados no seu campo ofensivo. Nos minutos seguintes, a equipe vascaína não conseguia mais ficar com a bola e sofria bastante pressão até que por volta dos 12 minutos houve uma discussão generalizada entre os jogadores. A confusão gerou diversos cartões amarelos e a expulsão do meia Diego do Flamengo.

Pouco tempo após ter um jogador expulso, o Flamengo contou com a ajuda do zagueiro adversário que cabeçeou contra a própria meta e deixou o marcador igual no Mané Garrincha. A equipe vascaína, mesmo com superioridade numérica, demonstrava dificuldades físicas e via o rival continuar atacando. Um momento importante na segunda etapa foi uma dividida dura entre os companheiros de time Luiz Gustavo e Bruno Silva. O meia acabou levando a pior e teve que ser retirado de ambulância do estádio. A equipe cruzmaltina já havia feito as três substituições e o número de jogadores de cada time voltou a ser igual.

As circunstâncias do jogo permitiram que o Flamengo pudesse ir ao ataque com menor preocupação, já que não havia mais diferença numérica. Entretanto a equipe seguia tendo dificuldade em construir as jogadas. William Arão e Everton Riberio tinham dificuldade em criar as jogadas, e seguiam buscando bolas longas. No contra-ataque, Maxi teve uma boa chance de colocar o Vasco na frente de novo, mas o chute passou ao lado da trave de Diego Alves.

Nos minutos finais, o Vasco demonstrava estar satisfeito com o empate. A necessidade da vitória era fundamental para as duas equipes, mas a equipe rubronegra era quem buscava o gol da vitória desesperadamente. O clube alvinegro seguia tentando aproveitar algum eventual contra-ataque que surgisse. Arão teve grande chance já nos acréscimos, surgiu como elemento surpresa no meio da defesa adversária, mas cabeçeou pra fora.

Na próxima rodada o Flamengo recebe o Atlético-MG no estádio do Maracanã. Já o Vasco enfrenta o Santos no Pacaembu, em jogo atrasado.