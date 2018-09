Tiago Nunes exalta vontade do Atlético-PR após vitória contra Fluminense

O Atlético-PR voltou a vencer pelo Brasileirão e confirmou a boa fase dentro da Arena da Baixada, neste domingo (16), contra o Fluminense, pelo placar de 2 a 0. Segundo o técnico rubro-negro, Tiago Nunes, a força mental e a entrega dos jogadores nesta maratona de jogos em setembro é fundamental para o bom desempenho da equipe.

“Hoje foi o terceiro jogo em menos de uma semana e isso implica em uma doação e uma força mental muito grande. Então, esse resultado significa também a valorização de um grupo de jogadores que está se esforçando muito. Importante saber que temos time, que temos trabalho, que temos condições de brigar por um lugar melhor na tabela”, disse.

No jogo contra o Fluminense, Tiago optou por escalar o zagueiro Paulo André no lugar de Thiago Heleno, e foi questionado sobre a alteração.

“O equilíbrio faz parte de qualquer coisa na vida. Temos jogadores jovens, que têm qualidade para jogar, e jogadores experientes, que também têm muita qualidade. Achar um lugar para todos é complicado. É uma dor de cabeça para o adversário. Temos que pensar a cada jogo, de acordo com as características do adversário, qual é a melhor solução. Temos jogadores jovens de qualidade e experientes. Todos que têm um grande histórico no futebol e dentro do Atlético. Eles precisam ser respeitados. O Paulo André jogou muito hoje, com uma tranquilidade, com uma soberania dentro de campo”, comentou.

Na próxima quarta feira o Furacão encara o Caracas, da Venezuela, fora de casa, pelas oitavas de final da Sul-Americana, e o torcedor pode esperar algumas mudanças na escalação. O clube pode fazer duas alterações na lista de inscritos.

“A ideia é inscrever Wellington e Rony, que nos dá velocidade, nos dá o 'um pra um', que é muito importante no mata-mata”, finalizou.