Chapecoense e Internacional se enfrentam em situações opostas no Campeonato Brasileiro

Chapecoense e Internacional se enfrentam nesta segunda-feira (17) na última partida da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time catarinense busca sair da zona de rebaixamento. Neste momento a equipe está na 18ª colocação, com 25 pontos. Já a equipe colorada, caso não seja derrotada hoje, assumirá novamente a liderança do torneio.

Triunfo deixa Chapecoense fora do Z-4

A Chapecoense precisa mais do que nunca, vencer. A equipe condá está na zona de rebaixamento e o time não apresenta muitas soluções. Em caso de vitória, porém, ultrapassaria o Vasco e o Ceará e deixaria o Z-4 da competição. Um novo tropeço pode complicar ainda mais a vida do clube, que nunca foi rebaixado no Brasileirão

O último jogo da equipe pelo Brasileirão foi na última quinta-feira (13) contra o Atlético Paranaense, em partida atrasada por conta dos problemas de transporte. A Chape venceu a equipe paranaense por 2 a 1, com um gol de Leandro Pereira e outro contra.

Para manter liderança, Inter terá de quebrar tabu

O Inter chega a Chapecó com o desfalque importante do capitão Rodrigo Dourado. O provável substituto do volante é Gabriel Dias, que é atualmente o primeiro volante que mais entra no decorrer dos jogos. Mesmo desfalcado, para os objetivos colorados é fundamental um bom jogo em Chapecó, a equipe pode voltar à liderança e abrir dois pontos para o segundo colocado.

Mas, para isso um tabu precisará ser quebrado. O Inter nunca sequer empatou com a Chapecoense em Campeonatos Brasileiros na Arena Condá. A equipe catarinense venceu todas as três partidas disputadas, entre elas, um memorável 5 a 0, em 2014.