Argel Fucks é anunciado como novo técnico do Coritiba

O Coritiba surpreendeu e anunciou neste domingo (16) Argel Fucks como novo técnico da equipe para a sequência da temporada. Ele chega para substituir Tcheco, que não vinha tendo bons resultados à frente do Coxa. Ao todo, foram sete partidas na Série B, com quatro derrotas, um empate e duas vitórias.

Aos 44 anos, Fucks estava fora do mercado desde maio, quando foi demitido do Criciúma. Ele iniciou sua carreira de técnico em 2008, no Mogi Mirim, e passou por times como Vitória, Internacional, Goiás, Figueirense, Avaí, Portuguesa e América-RN.

A situação de Tcheco deve ser definida ainda nesta segunda-feira (17). Na noite deste domingo (16), ele postou uma mensagem desejando sorte ao novo sucessor:

"Uma honra imensa ter sido treinador desse clube, mesmo que por pouco tempo. Boa sorte ao novo treinador Argel Fucks, que você consiga levar nosso clube onde devemos'', disse.

Argel é o quatro comandante do Coxa na temporada. Antes dele, vieram Sandro Forner, Eduardo Baptista e Tcheco.

O Coritiba é o 11º colocado da Série B, com 36 pontos.