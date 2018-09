Mano Menezes aprova performance dos reservas do Cruzeiro: "Resultado positivo"

O Cruzeiro foi para o clássico poupando alguns jogadores. Em uma tarde pouco inspirada, a Raposa empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG, na tarde deste domingo (16), no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Mano Menezes aprovou o desempenho dos seus comandados e o quanto é difícil jogador com um time com pouco entrosamento, no qual, mereceu o resultado.

“Nós consideramos o resultado positivo, embora tenhamos merecido a vitória no segundo tempo, o que seria a coroação de uma dedicação, de uma entrega desse grupo que entrou em campo. A gente sabe como é difícil mudar onze jogadores. Não é fácil”, confessou.

Mano ainda expôs que na etapa final, o Cruzeiro conseguiu dominar o campo ofensivo. Além disso, brincou sobre a questão do zagueiro Murilo ter perdido um gol: Em um cruzamento, o jogador cabeceio, Victor acabou rapando na bola, o camisa 4 tentou finalizar, mas foi em cima do goleiro atleticano.

"O segundo tempo foi bem produtivo, de uma equipe que empurrou o Atlético-MG para trás e não deu nenhuma chance. A gente sai parcialmente satisfeito com tudo que a gente viu e só não saímos com o resultado porque o Murilo está precisando de uma benzedeira”, gracejou.

Brincadeiras a parte, o treinador celeste reforçou que os escolhidos para entrarem em campo, eram os que tinham melhores condições. Visando o duelo contra o Boca Juniors, na próxima quarta-feira, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores, Mano destacou que os jogadores poupados entram com um gás para os confrontos de mata-mata.

“Saímos mais uma vez fortes para uma decisão. Não é a primeira vez que acontece. Nós já passamos por isso, já fiz essa escolha e essa escolha está se tornando uma escolha mais fácil para eu fazer com o treinador. Porque a equipe está dando a confiança e a segurança para eu poder fazer e não tem outro caminho, não tem jeito. Com um jogo na quarta como nós tivemos, outro jogo na próxima quarta, um jogo na outra, todos os jogos com caráter de decisão muito grande, a melhor equipe para entrar em campo hoje, a equipe mais inteira, é a equipe que entrou”, finalizou.