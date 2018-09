Com mudança, Cruzeiro divulga lista dos atletas para as quartas de final da Copa Libertadores

Nesta segunda-feira (17), o Cruzeiro encaminhou à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a lista dos jogadores para a disputa com o Boca Juniors, em partida válida pelas quartas de final da Copa Libertadores. No entanto, a Raposa fez uma alteração dos 30 inscritos: o volante Éderson ocupará a vaga do goleiro Gabriel Brazão.

Com passagens pelas seleções brasileiras de base, o time estralado contratou o jovem de 19 por meio de empréstimo junto ao Desportiva Brasil, com contrato até até julho de 2019.

O técnico Mano Menezes já colocou o atleta contra nos empates contra o Botafogo (1 a 1) e Sport (0 a 0). pelo Campeonato Brasileiro.

Confira os inscritos para as quartas de final da Copa Libertadores:

1. Fábio

2. Ezequiel

3. Léo

4. Murilo

5. Ariel Cabral

6. Egídio

7. Rafael Sóbis

8. Henrique

9. Fred

10. De Arrascaeta

11. David

12. Rafael

13. Éderson

14. Cacá

15. Patrick Brey

16. Lucas Silva

17. Raniel

18. Rafinha

19. Robinho

20. Bruno Silva

21. Mancuello

22. Edílson

23. Sassá

24. Vitor Eudes

25. Marcelo Hermes

26. Dedé

27. Manoel

28. Hernán Barcos

29. Lucas Romero

30. Thiago Neves