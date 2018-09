Marcelo Oliveira lamenta gols sofridos na derrota para o Atlético-PR: ''Eram evitáveis''

O técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista coletiva após a derrota para o Atlético-PR, por 3 a 1, na Arena da Baixada. Ele afirmou que os gols da equipe paranaense poderiam ter sido evitados, além de terem acontecido em momentos importantes da partida.

“Em momentos cruciais, estávamos melhorando no jogo, equilibrando, saindo mais de trás. Mas levamos gols, gols evitáveis. Os três eram evitáveis, apesar de o Atlético-PR ter jogado bem e criado oportunidades. Talvez tenha feito diferença” disse o técnico.

Dois dos gols do Furacão saíram ainda no primeiro tempo, sendo o segundo em uma jogada ensaiada, aos 45 minutos, após cobrança de falta. Marcelo Oliveira percebeu que isso poderia acontecer, mas não evitou o gol.

“Levamos gol aos 45 minutos do primeiro tempo. Teríamos discurso diferente no vestiário. Foi uma jogada ensaiada que percebi de fora que ia acontecer. Avisei, mas acabou acontecendo o gol. Deu muita força ao Atlético, que já é forte”.

O Fluminense melhorou na partida e diminuiu a diferença no placar com Luciano, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Tricolor. Mas pouco tempo depois o Furacão marcou o terceiro, com Léo Pereira.

“Tivemos uma reação, criamos pressão no adversário, e aí levamos gol de bola parada. Temos uma defesa que rebate bem, treinamos muito. Nem foi tão rápida a bola. E aí cria uma situação nova, abrimos o time. E o Atlético-PR soube aproveitar isso”.

Ao longo da partida, Marcelo Oliveira fez as substituições que achou necessárias para uma melhora na equipe. As substituições foram a entrada de Marcos Jr. no lugar de Dodi, Sornoza no lugar de Kayke e Júnior Dutra no lugar de Jadson. O treinador explicou as suas opções.

“Levando o segundo gol talvez tirasse de qualquer forma um volante. Dodi estava com a perna dolorida e saiu. No Sornoza, achei por bem armar mais o time. Time melhorou com ele, e a última (Júnior Dutra) foi mais no sentido de tudo ou nada, deixar só um volante” finalizou.

Sobre as alterações na lista de inscritos na Sul-Americana, o treinador afirmou que ainda irá decidir. Se não tiver nada anormal, optará por Luciano e Dodi.

Agora o Fluminense volta suas atenções para a Sul-Americana. Na próxima quinta-feira (20), o Tricolor enfrenta o Deportivo Cuenca, no Equador. O confronto será o jogo de ida das oitavas de final da competição.