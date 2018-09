Everaldo acredita em bom resultado no Equador: “Vamos com determinação e vontade”

O atacante Everaldo concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (17), após o treino, no CT Pedro Antônio. Ele afirmou que nunca jogou na altitude, mas que já está se preparando para isso.

“Estou me preparando psicologicamente para a altitude. Nunca joguei lá, falam que é complicado. Conversei com o Sornoza, que disse que Quito é mais tranquilo. Vamos nos preparar para conseguir um bom resultado nesse primeiro jogo” disse Everaldo.

Vindo do São Bento (SP), Everaldo chegou ao Fluminense em julho deste ano, disputou 12 jogos, mas ainda não marcou gol com a camisa do Tricolor. Isso tem deixado o atacante incomodado, mas ele aprova suas atuações.

“Na minha opinião, venho tendo boas atuações. Estou um pouco triste porque não marquei gol ainda, mas venho trabalhando forte para que quando apareça a oportunidade, eu possa marcar e ajudar meus companheiros”.

Nos próximos dias, a equipe fará dois jogos fora de casa. O primeiro será pela Sul-Americana, contra o Deportivo Cuenca, em Quito, e o segundo, contra a Chapecoense, em Santa Catarina. Everaldo falou sobre esses jogos.

“A semana vai ser bem apertada e desgastante. Daqui para frente vamos ter só jogos decisivos. O time está se preparando bem psicologicamente para suportar os próximos jogos”.

Na derrota para o Atlético-PR, por 3 a 1, no último domingo (16), o gol do Fluminense foi marcado pelo atacante Luciano. A última vez que um dos atacantes do Fluminense marcou gol havia sido na 17ª rodada, contra o Bahia. Na ocasião, Pedro marcou o gol do Tricolor. Nas partidas seguintes, os gols foram marcados pelos zagueiros ou foram gols contras.

“Estávamos precisando. Há alguns jogos só tinha gol de zagueiro. Estávamos trabalhando, finalmente saiu esse gol de atacante. Agora, daqui pra frente, só vai melhorar”.

O atacante aproveitou para exaltar a importância de uma vitória em uma competição eliminatória. Na próxima quinta-feira (20), Fluminense e Deportivo Cuenca fazem o jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

“Sabemos que competição eliminatória precisamos entrar com muita determinação e vontade. Vamos entrar com esse espírito guerreiro para conseguir trazer um bom resultado para o segundo jogo” finalizou.

A partida entre Deportivo Cuenca e Fluminense será na próxima quinta-feira (20), às 19:30, no estádio Casa Blanca. A partida de volta será duas semanas depois, dia 04 de outubro, no Maracanã.