Após vitória no clássico, Ney Franco ressalta trabalho de equipe e união do Goiás

O Goiás venceu o clássico contra Atlético-GO, confronto direto, neste sábado (15), no Olímpico, por 2 a 1, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de garantir os três pontos, o time se mantém no G-4 com 45 pontos. O técnico Ney Franco sinalizou diversos fatores para a vitória no jogo, entre eles a força de vontade do time diante do jogo para garantir a permanência nos primeiros da tabela.

"A vitória é pela união de tudo. Trabalho, parte física, emocional, o lado tático. Também temos um importante profissional na área de scout de jogo, que analisa bem o adversário. Ele nos ajudou muito essa semana. Sabíamos que era um clássico e que poderíamos terminar a terceira rodada seguida no G-4. Os atletas tiveram a competência" afirmou.

O comandante falou sobre a partida e suas escolhas táticas diante de opções. "Entrei com o Tiago do lado direito e com o Michael pela esquerda. Depois, percebi que o jogador dele se comportava mais como terceiro zagueiro. Fizemos a inversão para que o Michael pudesse ir para o lado direito. Ele soube explorar aquele lado e abrir espaço para o Alex Silva" explicou.

Mesmo em comemoração pela vitória no clássico, o treinador afirma que o foco não pode ser perdido e é um só: o trabalho para permanecer no G-4.

"Nosso pensamento é subir. Nosso trabalho é de recuperação. Temos que nos afastar do quinto colocado. O favorito ainda é o Fortaleza. Não é o momento de falar em título. O que a gente quer com a Ponte é fazer o resultado e continuar no G4" detalhou.

O desafio contra a Ponte Preta acontece na sexta-feira (21), às 19h15, novamente no Olímpico, pela 28ª rodada da Série B.