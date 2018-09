Substituindo suspenso Felipão, Paulo Turra lamenta empate do Palmeiras: "Jogo razoável"

O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Bahia, neste domingo (16), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o término do jogo, o auxiliar técnico Paulo Turra, que estava substituindo Luiz Felipe Scolari, expulso contra o Corinthians, comentou que o resultado era o esperado.

“Dentro do que a gente esperava, nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, até pela situação do nosso adversário, que se encontrava na tabela. (...) Nós entramos um pouquinho, não muito do nosso nível, mas logo recuperemos e controlamos o jogo em certos momentos. Foi um jogo razoável pra bom da nossa equipe”, confessou.

Ocupando a terceira colocação do torneio continental, Turra comentou que o elenco do Verdão possui grande potencial, contundo, hoje não desempenharam uma boa partida.

”A gente procurou colocar uma situação a mais do que a gente vinha fazendo. O nosso grupo é muito bom. Os jogadores que entram durante o jogo estão fazendo a diferença. Isso mostra ainda mais o potencial do nosso grupo, nós estamos contentes. Certamente não foi um jogo assim como vínhamos fazendo, mas a gente sai satisfeito pelo empenho dos jogadores”, finalizou.

A próxima partida do Palmeiras é quinta-feira (20), contra o Colo-Colo, no Chile, pela quartas de final da Copa Libertadores.