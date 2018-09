Aguirre valoriza empate do São Paulo com Santos e descarta secar o Internacional

Dois pontos perdidos ou um conquistado? O técnico são-paulino Diego Aguirre prefere ver o empate diante do Santos neste domingo (16) com as lentes propostas pela segunda opção. "Estamos bem, com confiança. Hoje dou valor ao ponto. Vamos ver o que acontece nos próximos jogos." - começou analisando o uruguaio.

+ Confira ofertas do nosso parceiro Futfanatics

Com o empate, o Tricolor volta à liderança do Brasileirão momentaneamente, mas terá que torcer por uma derrota do Internacional nesta segunda-feira em Chapecó. O técnico são-paulino, no entanto, descarta "secar" a equipe colorada: "Não é um tema de torcer por outros times. Vou ver o jogo. Obviamente, não é torcer. Analiso o jogo de forma fria. Aconteça o que tem de acontecer. Temos de nos preocupar com o próximo jogo, de tentar ganhar." - afirmou Diego Aguirre.

O uruguaio também respondeu sobre o desempenho da equipe neste momento do campeonato. Segundo ele, o time poderia ter acumulado mais pontos, porém tem características positivas que o sustentam na luta pelo topo do Campeonato Brasileiro: "É impossível não falar de tudo, porque se estamos na liderança é porque fizemos boas coisas. Mas gostaria de ter mais pontos. Acho que poderíamos. Mas agora temos de nos concentrar em ganhar os próximos três pontos e continuar na frente. O São Paulo está bem e os jogadores estão querendo vencer os rivais. Poderia ser melhor. Mas tem momentos nos quais jogamos bem e em outros não. Talvez estejamos um pouco irregulares." - finalizou o técnico.

Sobre a conversa com Cuca ao fim da partida, Aguirre ponderou e disse que o técnico santista é um amigo, mas que às vezes está nervoso. Ele também lembrou que o meia-atacante Everton estará à disposição para os treinamentos a partir desta semana. O São Paulo volta a campo no próximo sábado (22) às 16h, no Morumbi, onde enfrenta o América-MG.