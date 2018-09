Atlético-PR embarca para enfrentar o Caracas e organiza doações a venezuelanos

O Atlético-PR embarcou, na tarde desta segunda feira (17), para a Venezuela, onde enfrenta o Caracas pela Sul-Americana. Tendo em vista a crise no país, jogadores, comissão técnica e funcionários do clube organizaram doações para serem entregues aos venezuelanos. Entre os itens para doação estão produtos de higiene como: papel higiênico, fraldas geriátricas e sabonete.



O clube não é o primeiro brasileiro a realizar este tipo de ação. Em maio, o Grêmio doou certa de 360 dólares para alguns funcionários do hotel onde estavam hospedados, quando enfrentou o Monagas, pela Libertadores. O Corinthians também jogou por lá e deixou sua doação, cerca de 3 mil dólares para os funcionários do hotel em que a equipe ficou instalada em Lara, quando o time enfrentou o Deportivo Lara, também na Libertadores.



+ Confira as ofertas de nosso parceiro FutFanatics



O Atlético-PR viaja em voo fretado, com 20 jogadores e comissão técnica, e fará uma pausa em Manaus para reabastecimento. A chegada em Caracas está prevista para 21h50, horário de Brasília, onde deve fazer o reconhecimento do gramado do Estádio Olímpico na tarde de terça.



O jogo acontece na quarta feira, às 19h30, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. A volta será em 3 de outubro, uma quarta, às 19h30, na Arena da Baixada. Quem passar pega Bahia ou Botafogo.