Avaí acerta empréstimo de Rômulo ao futebol dos Emirados Árabes

O Avaí acertou nesta segunda-feira (17) o empréstimo do atacante Rômulo ao futebol dos Emirados Árabes. Artilheiro do clube nesta temporada, o atleta de 23 anos defenderá o Al Dhafra, com vínculo assinado por um ano.

Depois de quase ser emprestado para a Chapecoense, a diretoria avaiana decidiu mantê-lo após a lesão de Rodrigão. Com o empréstimo para o exterior, o Leão terá uma compensação financeira para auxiliar no pagamento dos salários. Além disso, prorrogou o contrato do atacante até o fim de 2020, projetando um retorno ao clube ao fim da passagem nos Emirados Árabes.

Após subir para os profissionais em 2014, Romulo acumula 40 gols em 195 jogos com a camisa azurra. Neste ano, foram 13 tentos marcados, tornando-se o goleador máximo da temporada. Em sua última partida, mais uma vez deixou sua marca, anotando um dos gols na derrota por 3 a 2 para o Criciúma.

Agora sem Rômulo, o Avaí continua na busca pelo o acesso. Na sexta posição da Série B, os catarinenses estão a um ponto do G-4. No próximo sábado (22), recebem o Sampaio Corrêa, às 21h, para compor a 28ª rodada.