Após virada, Guto Ferreira enfatiza dedicação da Chapecoense contra o Internacional: "Inquestionável"

A Chapecoense venceu, de virada, o Internacional, na noite dessa segunda-feira (17), e respirou na briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Verdão deixou o Z-4 e agora ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos.

O treinador Guto Ferreira elogiou a postura e o desempenho de seus jogadores, após o apito final. Ele ainda enfatizou dedicação da equipe colorada, que não desistiu, mesmo em desvantagem numérica.

"Não é uma vitória qualquer. Foi contra o líder do campeonato, inquestionável. Primeiro tempo impecável. O Inter tem qualidade. Mesmo com um a menos se jogaram, conseguiram um lance", disse.

O técnico também destacou a apresentação do voltante Márcio Araujo, considerado como o melhor do jogo. O atleta vinha sofrendo com duras críticas por parte da torcida.

"A partida do Marcio foi espetacular, foi a melhor partida, com tudo esperamos dele. Jogou demais. Neste tipo de partida o bom jogador cresce. Que o torcedor entenda quando tiverem lances não tão qualificados, possam dar um elogio e não uma vaia", finalizou.

A Chape volta a campo na próxima segunda (24), quando recebe o Fluminense, na Arena Condá. A partida será válida pela 26ª rodada do Brasileirão e começará às 20h.