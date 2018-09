Próximos na tabela, Londrina e Figueirense duelam buscando o G-4 da Série B

Jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terça feira (18), às 21:30, no Estádio do Café.

Londrina e Figueirense se enfrentam pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça feira (18), às 21:30, no Estádio do Café. Enquanto o mandante vem de duas vitórias que ajudaram a respirar na tabela, o visitante vem perdendo posições, já que nas últimas três partidas foram dois empates e uma derrota, marcando apenas dois pontos de nove disputados.

O Tubarão também vem de uma boa sequência dentro de casa: venceu as últimas quatro partidas diante de sua torcida. Mas o mando de campo contra não deve assustar o Figueira, que tem boa fase fora de casa: nas últimas seis partidas longe de Florianópolis, foram três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Goleiro Vagner, do Londrina, não quer pensar em G4

O Londrina está no meio do caminho entre o G4 e o Z4, em 9° colocado com 36 pontos, com os mesmo 7 pontos de distância para ambas as zonas. Mesmo com a distância não tão grande para o grupo de acesso, a ideia , de acordo com o goleiro Vagner, é continuar pensando jogo a jogo.

"Toda vez que fizemos um bom jogo e começamos a pensar na parte de cima, tomamos um atropelo legal. Fizemos um jogo muito bom contra o Atlético-GO aqui, achamos que ia chegar lá e fazer um grande jogo contra o CSA. Deu tudo errado, passamos vergonha", disse.

Paulinho Mocellin, que está de volta ao time depois de cumprir suspensão na última rodada, também reforça a necessidade de focar jogo a jogo e vencer o Figueirense.

"Primeiro, a gente tem que pensar nos 45. Depois, pensar mais lá em cima. O fundamental vai ser esses três pontos contra o Figueirense porque, depois, temos dois jogos dificílimos fora de casa, contra Juventude e Goiás. Ali que vai definir se a gente vai conseguir o que a gente quer, se vai ficar na metade ou na parte de baixo da tabela", comentou.

O Londrina deve vir a campo com a seguinte escalação: Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa, Sávio; Germano, Jardel, Higor Leite; Mocellin, Felipe Marques e Dagoberto.

Figueirense busca recuperação com goleador em boa fase

O técnico Rogério Micale terá, nesta terça feira, uma nova chance para recuperar o Figueirense e manter vivo o sonho de acesso à Série A. Para voltar a vencer, o técnico aposta todas suas fichas no atacante Elton, que vive boa fase como goleador da Série B. O atacante é o vice-artilheiro da equipe, marcando 4 gols nos últimos 3 jogos. O jogador está a apenas um mês no clube.

O volante Pereira, que volta a ser titular na noite desta terça feira, comentou sobre a parada na casa do 39 pontos, longe do G4.

"Sabemos que os times acima da gente podem perder. Não tem uma matemática certa, é vencer e ver o que acontece no decorrer do campeonato. Confiante sempre estamos. Tem a matemática de oito vitórias (em 11 jogos que faltam), mas não estamos pensando lá na frente. Vamos jogo a jogo. Primeiro o Londrina e depois os outros", disse.

O provável Figueirense para enfrentar o Londrina é: Denis; Diego Renan, Nogueira, Cleberson e João Paulo; Pereira, Betinho, Ferrareis, Jorge Henrique e Renan Mota; Elton.