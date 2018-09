Na busca por "salvar o ano", diretoria do Flamengo se reúne para discutir futuro de Barbieri

No primeiro semestre do ano, o Flamengo teve bons motivos para o otimismo que a torcida e o clube apresentavam. Voltou ao mata-mata da Libertadores após oito anos, se classificou na Copa do Brasil e foi líder do Campeonato Brasileiro durante quase todo o primeiro turno. Mas, em dois meses, muita coisa mudou. Agora, o time tenta tomar as melhores decisões para evitar um fim de ano decepcionante.

Foi intensificada uma forte cobrança para que mudanças sejam feitas o quanto antes no departamento de futebol. Está previsto para a noite desta segunda-feira (17) um encontro entre a diretoria para que seja discutido se serão feitas mudanças ao não no comando do time antes da semifinal da Copa do Brasil (26), contra o Corinthians.

Eduardo Bandeira de Mello, presidente do clube, é defensor da manutenção do treinador. O presidente, garantiu que Maurício Barbieri permanece no comando, após o empate contra o Vasco, em Brasília. Bandeira tem ao seu lado o diretor Carlos Noval, que defende a permanência do técnico, mas o cenário não é tão simples.

Lomba, vice de futebol e candidato na eleição presidencial de dezembro, está sendo pressionado. O empate contra o rival, no sábado, não melhorou a situação. Mesmo reconhecendo o trabalho de Barbieri, ele está sendo cobrado por seus apoiadores para haja logo a troca no cargo de comandante do time, já que temem que o desempenho do futebol prejudique sua campanha. Os aliados que pressionam Lomba pela mudança colocam como opções: Vanderlei Luxemburgo, Dorival Júnior e Levir Culpi. Os dois primeiros citados trabalharam na primeira gestão de Bandeira.

Após a eliminação na Libertadores e das derrotas para o Ceará (em casa) e Internacional, há quem ache que uma das únicas formas de "salvar a temporada" seja a troca de técnico. Depois de muito tempo sem descanso, o Rubro-Negro terá uma semana cheia de trabalho. O Campeonato Brasileiro ainda não está perdido, mas a Copa do Brasil parece ser o sonho com mais possível de acontecer. Porém, a situação não é nada confortável. Após empate com o Corinthians no Maracanã, o Flamengo terá de buscar em Itaquera a vaga na final. Uma possível eliminação seria mais uma grande decepção para o clube e seus torcedores, que já não estão nada satisfeitos.

A distância para o líder atualmente é de cinco pontos, e pode aumentar caso o Inter vença a Chape nesta segunda (17). O Flamengo somou apenas cinco pontos em 15 disputados, nos últimos cinco jogos, mesmo quatro desses jogos sendo disputados contra equipes que brigam na parte de baixo da tabela. O time volta a campo no próximo domingo (23), no Maracanã, contra o Atlético-MG. A partida será válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.