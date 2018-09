Diego nega ofensa a árbitro após expulsão no clássico contra o Vasco

O Flamengo empatou com o Vasco, por 1 a 1, clássico realizado na noite de sábado (15) no estádio Mané Garrincha. Um fato que chamou atenção no jogo, foi a expulsão do meia Diego, após uma discussão com o juiz. De acordo o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, o meia do Flamengo xingou-o com as seguintes palavras: "Você é um fanfarrão. Vá se f...professor". O árbitro inclusive relatou o ocorrido na súmula.

No dia seguinte, o jogador demonstrou não concordar com o que foi descrito na súmula. Diego explicou o fato ocorrido via Twitter:

"Após o jogo de ontem, vi que o árbitro colocou na súmula que eu o mandei se f... e o chamei de "fanfarrão". Não entendi por que escreveu isso, se o tempo todo estava me olhando e em momento algum proferi qualquer uma dessas palavras que ele publicou".

O meia completou afirmando que nas câmeras de TV fica evidente que ele não ofendeu o juiz da partida.

"Na leitura labial realizada pela TV, ficou nítido que estou falando a verdade. Eu JAMAIS diria essas palavras como ele disse que eu fiz! Ele foi infeliz em alguns pontos no jogo, e neste quero acreditar que não tenha sido também mal intencionado. Assumirei sempre a responsabilidade de qualquer erro que eu venha a cometer, desde que seja verdade".

Peça fundamental na equipe titular, o meia irá desfalcar o Flamengo no duelo contra o Atlético-MG, no próximo domingo, pela 26ª rodada do Brasileirão.