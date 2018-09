Sorteado para jogo da volta, Ricardo Marques é quem mais apita jogos do Flamengo em 2018

Colecionador de polêmicas, a mais recente foi no último domingo (16) no duelo entre Santos e São Paulo, o árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro foi sorteado pela CBF e apitará o confronto entre Corinthians x Flamengo, no dia 26 em Itaquera, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

A escalação do juiz não é uma novidade para o Rubro-Negro em 2018. Nos 42 jogos disputados pela equipe na temporada, incluindo somente as competições nacionais, quatro foram apitados pelo árbitro da Federação Mineira. O duelo da semifinal será a quinta partida no ano. Confira esses jogos:

Flamengo 0 x 0 Ponte Preta - Copa do Brasil 2018

Flamengo 1 x 1 Vasco - Campeonato Brasileiro 2018

Flamengo 2 x 0 Grêmio - Copa do Brasil 2018

Flamengo 1 x 2 Internacional - Campeonato Brasileiro 2018

Em 2018, 27 árbitros diferentes apitaram essas 42 partidas do Flamengo, no Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Confira quantos jogos do Flamengo cada juiz comandou nessa temporada:

Ricardo Marques Ribeiro (MG) - 4

Jean Pierre Gonçalves Lima (RS) - 3

Anderson Daronco (RS) - 3

Luiz Flávio de Oliveira (SP) - 3

Rapahel Claus (SP) - 2

Bráulio da Silva Machado (SC) - 2

Leandro Bizzio Marinho (SP) - 2

Dewson Fernandes Freitas da Silva (PA) - 2

Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP) - 2

Marcelo de Lima Henrique (RJ) - 2

Maurício Machado Coelho Júnior (RJ) - 2

João Batista de Arruda (RJ) - 2

Rodrigo Nunes de Sá (RJ) - 2

Bruno Arleu de Araújo (RJ) - 2

Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) - 1

Wagner Reway (MT) - 1

Rafael Martins de Sá (RJ) - 1

Leandro Pedro Vuaden (RS) - 1

João Ennio Sobral (RJ) - 1

Paulo Roberto Alves Junior (PR) - 1

Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ) - 1

Jailson Macedo Freitas (BA) - 1

Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ) - 1

Rafael Traci (PR) - 1

Igor Junio Benevenuto (MG) - 1

Wilton Pereira Sampaio (GO) - 1

Rodolpho Toski Marques (PR) - 1

Para a próxima partida do Rubro-Negro, contra o Atlético-MG, no domingo (23) às 16h, no Maracanã, o árbitro será o paranaense Rodolpho Toski, que apitará sua segunda partida da equipe carioca em 2018.