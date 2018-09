Pedro passará por cirurgia e só voltará a jogar pelo Fluminense em 2019

O atacante Pedro, do Fluminense, vai operar o joelho direito nos próximos dias e só voltará em 2019. Depois da lesão nos ligamentos e o tratamento inicial, o artilheiro foi reavaliado e ficou constatado uma necessidade de cirurgia. Ele deve ser operado pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. O tempo de recuperação é de cerca de seis meses.

O artilheiro do Fluminense na temporada se lesionou no jogo contra o Cruzeiro, no dia 25 de agosto, e foi cortado dos amistosos da Seleção Brasileira.

Médico do clube, Michael Simoni, falou sobre o assunto.

"Cirurgia de ligamento cruzado anterior não deve ser feita de imediato. São precisos de 15 a 20 dias para recuperar o arco de movimento e o tônus muscular. São medidas importantes para evitar a artrofibrose no local. Havia uma esperança que não precisasse do tratamento cirúrgico, mas há nove dias, o Dr. Douglas Santos fez a ressonância e definiu a necessidade do tratamento cirúrgico. Houve um pedido do estafe e do jogador para que a gente não mencionasse sobre a questão médica por questões pessoais inerentes à vida pessoal do jogador'', disse.

Pedro estava sendo monitorado pelo Real Madrid para uma possível negociação no futuro. O Fluminense já tinha recusado duas propostas pelo atacante. Uma do Monterrey (MEX) e outra do Bordeaux (FRA). Aos 21 anos, ele é o artilheiro do Tricolor no ano com 19 gols.