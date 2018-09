Paulo Angioni lamenta cirurgia de Pedro e não descarta saída do atacante: "É possível"

Na tarde desta terça-feira (18), o Diretor Executivo de Futebol do Fluminense, Paulo Angioni, concedeu entrevista coletiva no CTPA e comentou sobre a situação do atacante Pedro, que lesionou-se no confronto contra o Cruzeiro, no dia 25 de agosto.

Angioni iniciou a coletiva anunciando que o atacante precisará passar por uma cirurgia, e falou sobre o ocorrido: "Estou aqui em uma situação ingrata para comunicar a situação do atleta Pedro. Depois das avaliações feitas, chegou-se à conclusão de que ele precisa passar por uma cirurgia. Para mim, isso é extremamente delicado. Ele é um jogador jovem e promissor, mas a vida reserva essas facetas e temos que conviver com elas", disse.

Comentou também sobre o suporte que o clube oferecerá ao jogador, que passa pelo pior momento de sua carreira: "Todo o apoio será dado por parte do clube e tudo será disponibilizado para melhor atender o jogador. Ele tem o direito de fazer a escolha e caso não seja no Departamento Médico do Fluminense, será acatado sem nenhum constrangimento. Conforme o doutor Michael falou nos esclarecimentos, no transcurso dos dias, isso será decidido", afirmou.

O diretor foi questionado sobre a possibilidade da aquisição de algum reforço para substituir Pedro, mesmo com a janela de transferências fechada no momento.

"De jeito nenhum. Quando o Fluminense teve a possibilidade de uma saída do Pedro, o Departamento de Inteligência do clube monitorou imediatamente algumas situações que poderiam ser viáveis no mercado, que foi quando fomos em direção ao Kayke, e o trouxemos. Hoje a gente não pensa em nenhuma reposição. No momento não cabe", explicou.

Além disso, o perguntaram sobre uma possível proposta que o jovem atacante de 21 anos teria recebido para transferir-se com destino ao futebol europeu, tendo em vista sua excelente fase vivida na equipe.

"Olha, é possível. O Pedro é um jogador que desperta interesse no mundo inteiro. Não tem nenhuma hipótese do Pedro, depois da cirurgia, não volte a ser o jogador que era. Ele voltará a ser e, com isso, continuará despertando interesse do mundo todo, porque se trata de um jogador diferenciado, acima da média", falou.

Angioni encerrou a entrevista lamentando bastante a lesão, e espera que a recuperação de seu atacante seja rápida, pois o considera um excelente jogador.

"Eu lamento que ele pare 6 meses da sua vida que estava em progressão, mas são as fatalidades. Agora a gente só pode fazer com que ele se proteja, se conforte e tenha fé e que tudo dê certo pra ele. Não tenho dúvida que ele continuará encantando durante anos e anos o futebol", concluiu.

O Fluminense volta aos gramados na próxima quinta (20), às 19h30, quando visita o Deportivo Cuenca, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana.