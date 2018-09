Titular pela primeira vez, Leonardo Gomes mostra confiança no Grêmio: "Estou preparado"

Como anunciado pelo técnico Renato Portaluppi na coletiva após o a vitória sobre o Paraná, Leonardo Gomes vai ser o titular da lateral direita contra o Atlético Tucumán, pelas quartas de final da Libertadores da América.

Contratado em 2017 pelo Grêmio, ele fez parte da equipe campeã da América, porém, atuou apenas nos últimos minutos da vitória por 4 a 0 sobre o Zamora. Essa vai ser a primeira partida como titular de Leonardo. Apesar disso, o lateral se mostra confiante.

“Eu fico tranquilo. Se estou recebendo essa oportunidade, estou mostrando que tenho condições, então estou bem tranquilo para fazer este jogo de terça-feira. Ele (Renato) sempre passa confiança e tranquilidade toda vez que vou jogar. Fico feliz de estar recebendo a oportunidade e tenho certeza que estou preparado para isso”, afimou.

O Tucumán é vice-líder da Superliga argentina. A equipe vem de vitória sobre o por 3 a 0 sobre o Tigre. A respeito disso, Leonardo diz que a equipe gremista está preparada para o confronto.

“Sabemos que eles estão bem no Argentino. Se chegaram as quartas de final é porque são qualificados. Estamos procurando neutralizar os pontos fortes e explorar os pontos fracos, para sair com um bom resultado. Já vimos os gols e estamos preparados para isso.”

Atlético Tucumán e Grêmio entram em campo nesta terça-feira (18), às 21h45, no Estádio Monumental José Fierro. A partida é a primeira das quartas de final da Libertadores.