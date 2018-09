Com semana livre, Cuca projeta novas jogadas ensaiadas no Santos

Com a semana livre antes do clássico diante do São Paulo, no último domingo (16), na Vila Belmiro, pela 25° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, podemos notar algo diferente na equipe comandada pelo técnico Cuca: as jogadas ensaiadas. Conforme inicialmente postado pelo GloboEsporte.com

Agora o treinador ganha mais uma semana livre de treinos para o jogo contra o Cruzeiro, no próximo domingo (23), no Mineirão, às 19h e pretende corrigir e ensaiar mais jogadas com os santistas.

Na partida contra o Tricolor do Morumbi, o Peixe fez jogadas ensaiadas de faltas laterais e escanteios. E ambos deram certo. Na primeira jogada, o zagueiro Gustavo Henrique se atrapalhou e não finalizou. No lance seguinte, a bola sobrou para o atacante Derlis González, mas o paraguaio estava em posição de impedimento. Porém, ambos estavam livre de marcação, cara a cara com o goleiro Sidão. Na segunda jogada, o atacante Gabigol acharia Rodrygo livre na pequena área, mas acabou pegando muito forte na bola.

O elenco santista volta aos treinos nesta terça-feira (18), no CT Rei Pelé.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics