Com invencibilidade de nove jogos, Santos não sofre gol há mais de um mês

Com o empate sem gols diante do São Paulo, no último domingo (16), na Vila Belmiro, em partida válida pela 25° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos chegou ao seu nono jogo invicto, o oitavo jogo que o Peixe não sofre gols.

Com essa marca, Vanderlei ultrapassa o goleiro Fábio e completa 842 minutos sem ser vazado. A maior sequência do Santos sem sofrer gols foi comandada pelos goleiros Barbosinha e Manga, em 1995, a defesa santista ficou sete jogos sem ser vazada. O ídolo Fábio Costa, em 2006, ficou seis jogos sem sofrer gols e era detentor do recorde individual com 692 minutos sem ser vazado.

O goleiro Vanderlei também é o único atleta que atuou todos os minutos desse novo recorde. Seguido pelo zagueiro Gustavo Henrique, que também jogou oito vezes mas foi substituído no segundo tempo na vitoria por 2 a 0 sobre o Bahia, e pelo volante Diego Pituca, que também foi acionado do banco na vitória por 3 a 0 contra o Sport. Segundo o site oficial do Santos FC, além destes, ainda temos as atuações dos seguintes companheiros de defesa que foram muito importantes para este recorde: Victor Ferraz e o Dodô (7), Robson Alves, Alison e Carlos Sánchez (6), Lucas Veríssimo (4), Daniel Guedes (2) e Renato e Yuri (1).

"Primeiramente quero dar glória a Deus por mais uma marca na carreira, uma marca tão expressiva. Sabemos que poucos têm essa oportunidade, sabemos como é difícil ficar oito jogos sem tomar gol. Mas isso não é somente mérito meu, mas de toda a equipe. Desde lá da frente, o time todo tem se doado para não tomar gols e isso tem dado tranquilidade para a equipe”, disse o goleiro Vanderlei em entrevista ao site oficial do Santos

“Temos uma boa qualidade defensiva. Sabemos que temos grandes jogadores ali atrás. Independentemente de quem jogue ali atrás, nosso time está bem servido. Poucos times no Brasil têm essa oportunidade, muitas equipes estão buscando zagueiros para a posição e nós temos grandes jogadores. Quando um sai, quem entra também dá conta do recado. Fica até difícil para o treinador escalar. Isso é bom para ele. Sempre terá ótimos jogadores para escalar o time”, ressalta Vanderlei.

Confira a sequência dos últimos jogos do Santos

18/08- Santos 3 x 0 Sport- Brasileirão

21/08- Independiente 0 x 0 Santos- Libertadores

25/08- Santos 2 x 0 Bahia- Brasileirão

28/08- Santos 0 x 0 Independiente- Libertadores

01/09- Vasco 0 x 3 Santos- Brasileirão

06/09- Santos 0 x 0 Grêmio- Brasileirão

09/09- Paraná 0 x 2 Santos- Brasileirão

16/09- Santos 0 x 0 São Paulo- Brasileirão

"Muito bom. Último gol foi no começo do jogo contra o Cruzeiro, do Thiago Neves. Colocamos zaga nova, se firmaram, temos Luiz Felipe e Lucas Veríssimo para voltarem. Estamos contentes com a zaga e o sistema todo", analisou o técnico Cuca.

Confira a lista dos goleiros santistas que ficaram mais tempo sem sofrer gols:

18-08-2018 – 16-09-2018 – 08 jogos = Vanderlei

19-06-1955 – 03-08-1955 – 07 jogos = Barbosinha & Manga

04-04-1973 – 29-04-1973 – 06 jogos = Cejas

07-09-1978 – 28-09-1978 – 06 jogos = Vitor

09-08-1981 – 30-08-1981 – 06 jogos = Marolla

01-10-1990 – 21-10-1990 – 06 jogos = Sérgio Guedes

08-02-2006 – 25-02-2006 – 06 jogos = Fábio Costa

23-04-2011 – 11-05-2011 – 06 jogos = Rafael