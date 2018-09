Exame constata lesão e Raul deve ficar afastado no Vasco por quatro semanas

O Vasco voltou a sofrer com lesões. A bola da vez é o volante Raul, volante que veio do Ceará no meio ano e conquistou a titularidade na equipe no decorrer da passagem. No entanto, o jogador veio a se lesionar logo enquanto fazia sua melhor partida com a camisa do Cruz-Maltino, diante do Flamengo, no último sábado (15).

Na partida, Raul foi substituído no segundo tempo após arrancada, seguida de queda e pedido de substituição. O volante fez exames nesta segunda-feira (17) para saber a gravidade do problema e foi constatada uma lesão grau 2 na coxa e o jogador deve ficar fora do time por até 4 semanas.

Sina de lesões causa preocupação

O torcedor vascaíno se acostumou a perder jogadores para o departamento médico esse ano. A zaga fica a maior parte do tempo desfalcada, já que Breno tem problemas crônicos no joelho. Além dele, Castán foi outro que se machucou e deixou o time por alguns jogos. Outro que constantemente fica de fora é o lateral Ramon.

Outros jogadores como Thiago Galhardo e Giovanni Augusto também tiveram problemas com lesões esse ano e perderam alguns jogos. Para a torcida, resta aguardar o retorno de Raul e esperar que ele repita atuações como a do clássico.