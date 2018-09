Recuperado, Aylon comemora volta aos gramados pelo América-MG: "Muito difícil ficar fora"

Sem entrar em campo há dois meses, o atacante Aylon vive a expectativa de voltar a jogar no duelo entre América-MG e São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma fratura no braço esquerdo durante os treinamentos, no qual, precisou fazer uma cirurgia.

+ Procurando camisas do América com desconto? Vai na Futfanatics

De volta à ativa, o camisa 18 se mostrou receoso com a possibilidade de atuar novamente. Contudo, não vê a hora de vestir a camisa americana e ajudar os companheiros.

"A ansiedade continua para poder voltar a jogar e voltar aos gramados. Já deu para sentir um gosto, poder estar junto com o time dentro de campo. Já é outra coisa. Muito difícil ficar fora e ter de assistir de casa. Aos poucos, a confiança vai voltando. Vou perdendo esse medo que ainda tenho. Espero perder o mais rápido possível e conseguir ajudar meus companheiros", relatou.

O Coelho ocupa a 12ª posição, com 30 pontos. Nas últimas disputas pelo torneio nacional, venceu apenas uma única vez. Desta forma, Aylon destacou que está a disposição de Adilson Batista. Segundo ele, independente de quem o técnico optar na hora da escalação, dará o seu suor.

"Então, quem ele escolher para ser o substituto vai entrar para dar o melhor e tentar somar pontos. Sabemos que será um jogo muito difícil, na casa do adversário e contra o líder. Quem ele escolher terá de estar preparado para dar o máximo", concluiu.