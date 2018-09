Atlético-MG se reapresenta na Cidade do Galo visando confronto contra o Flamengo

Após o empate amargo contra o Cruzeiro no último domingo, no estádio Mineirão, o Atlético voltou aos trabalhos nesta terça-feira pensando no confronto direto contra o Flamengo no próximo domingo (23), no Maracanã. Os titulares ficaram na academia exceto o atacante Ricardo Oliveira, que foi a campo junto com os reservas para um treino tático comandado por Thiago Larghi.

O goleiro Victor falou na Cidade do Galo a respeito do atual momento do Flamengo, que está sob pressão com o técnico Marcelo Barbieri e as oscilações do clube carioca no campeonato.

"Independente do momento do adversário, é uma grande equipe, tem jogadores de qualidade, uma grande torcida e tradição. Como eu falei, é um clássico, um jogo para ser vivido, disputado intensamente e independente do momento deles a gente sabe que vai ser um jogo difícil e a gente vai procurar fazer uma boa semana para fazer o nosso melhor. Eles vão entrar em campo para vencer a gente e não podemos dar bobeira porque qualquer descuido é fatal e pode nos custar muita coisa lá na frente", disse.

Com problemas na saída de bola nas últimas partidas e somado ao fato de o técnico Thiago Larghi não conseguir repetir o mesmo time, o Galo já teve 11 atletas diferentes nas posições centrais no pós Copa do Mundo. Para o goleiro Victor, as frequentes mudanças não mudam nada saída de bola da equipe.

"É algo que todo mundo mundo trabalha, não só os titulares. Claro que tem jogadores com mais facilidade neste tipo de situação e outros com pouco menos. O Thiago procura trabalhar com todo mundo da mesma forma para quando precisarem jogar mantenha o padrão de jogo", frisou.

A oito pontos do líder São Paulo e faltando 13 rodadas para o término do campeonato e da temporada do Atlético, Victor pontua que um título deve ser fruto de trabalho realizado ao invés de milagres.

"Eu acredito muito no potencial desse grupo, por tudo que a equipe vem jogando. Instabilidades dentro do Campeonato Brasileiro é normal, mas é importante que o time tem demonstrado uma grande evolução e vejo que estamos construindo um elenco vitorioso e com condições para disputar o título. Claro que são 8 pontos que nos separam do líder e temos que viver rodada a rodada, fazer o nosso melhor e lá na frente a gente conseguir brigar por méritos no Brasileiro", finalizou.