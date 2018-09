Treino tático, presença animadora e ameaça de raios: veja como foi a terça-feira do Botafogo

Nesta terça (18), o elenco do Botafogo se reapresentou visando o jogo contra o Bahia, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (20), às 21h45 (de Brasília), fora de casa. Em um início da atividade aberto à imprensa, Zé Ricardo promoveu um aquecimento onde os jogadores só poderiam dar dois toques na bola. Participativo, o treinador cobrava muito dos seus atletas.

Entretanto, a forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro encerrou o treino de forma precoce. Com possibilidades de raios nas proximidades do Nilton Santos, a comissão técnica acabou cancelando o restante da atividade.

Apesar da ausência do atacante Erik, que sentiu dores no tornozelo e ficou na academia, o ponto alto do treinamento foi a presença de João Paulo. Fora há seis meses devido a uma grave lesão sofrida no clássico contra o Vasco, o meia esteve no começo do trabalho e fez a parte final também na academia. Aos poucos, vai ensaiando um retorno.

Em relação ao goleiro Gatito Fernandéz, que não atua com a camisa alvinegra desde abril e já treina normalmente com o punho que estava lesionado, o Globoesporte.com apurou e comunicou que o arqueiro não voltará ao time ainda e está fora da relação para os dois jogos em Salvador, contra o Bahia, pela Sul-Americana e contra o Vitória, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um dos destaques na vitória contra o América-MG no último final de semana, Marcinho concedeu entrevista coletiva no estádio. Perguntado sobre uma possível convocação para seleção brasileira - a próxima lista será divulgada nesta sexta (21) -, o lateral disse que tem esperança e espera que um dia o sonho de vestir a amarelinha se concretize.

"A Esperança é a última que morre (risos). Sim, a esperança está aí. Espero estar podendo fazer um bom trabalho dentro de campo e não ficar só na esperança, mas o sonho virar realidade".

O líder de assistências do Botafogo no Brasileirão também comentou sobre a expectativa para a partida diante do Bahia e sobre a evolução da equipe com Zé Ricardo no comando.

"Time que tem poder de ataque muito forte, na minha opinião tem um muito bom que é o Zé Rafael. Tivemos jogo lá complicado, tomamos gol no último minuto. Time bem complicado de se enfrentar, ainda mais falando de Fonte Nova".

"Meus números com o Zé Ricardo melhoraram bastante. Eu acho que ele tem me ajudado muito, trabalhado essa linha de quatro defensiva. A chegada dele foi bem importante para mim nesse quesito defensivo".

Por fim, o jovem de 22 anos analisou o peso da ausência de Erik, titular absoluto desde sua chegada no glorioso, para o duelo de quinta-feira.

"Difícil me colocar no lugar do Zé. Temos bastantes jogadores que jogam ali, Pimpão, Luiz Fernando no lado direito... Tem n possibilidades ali. Erik vem fazendo grandes partidas, ajudando pelo meu lado. Qualquer um que entrar vai ajudar bastante".