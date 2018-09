Resultado Boca Juniors 2 x 0 Cruzeiro pela Copa Libertadores

Muito obrigada torcedor por acompanhar mais uma live na VAVEL Brasil. Até a próxima transmissão.

FIM DE JOGO!

Cartão amarelo para Edilson

47' Boca vai cadenciando o jogo no campo ofensivo. Cruzeiro todo recuado

45' Edilson cobra a falta em cima da barreira, a bola vai indo em direção ao gol e Andrada espalma

45' seis minutos de acréscimos

Cartão Amarelo para Nández

44' Cruzeiro troca passes no campo ofensivo. Lucas Silva tenta tocar, mas sofre falta

Substituição do Cruzeiro: entra Manoel e sai Rafinha

36' Jara faz cruzamento para a grande área cruza, Edilson tenta tirar, mas acaba cabeceando no chão, Pérez aproveita e empurra para o fundo das redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOCA JUNIORS!

Substituição do Cruzeiro: entra Raniel e sai Barcos

Substituição do Boca Juniors: entra Tévez e sai Benedetto

30' Cruzeiro reclama muito já que o camisa 26 foi na bola. Mano acaba aplaudido de forma irônica a situação

Cartão vermelho para Dedé

29' A arbitragem confere se o defensor celeste cometeu falta

24' Em cobrança de escanteio, Dedé tenta o cabeceio, mas sem querer acaba dividindo com o goleiro Andrada. O camisa 1 leva a pior e fica com a boca sangrando

Substituição do Cruzeiro: entra Rafael Sóbis e sai Thiago Neves

21' Lucas Silva arrisca de fora da área, mas acaba isolando a bola

Substituição do Boca Juniors: entra Villa e sai Zárate

12' Zárate faz a proteção, na hora do giro chuta na trave

Cartão amarelo para Olaza

3' UUUUHHH! Robinho enfia para Rafinha, o meia finaliza, mas Barrios tira em cima da linha

2' COMO ASSIM! Thiago Neves recebe levantamento sozinho na área, o camisa 30 fica na dúvida e fura na hora cabecear

Começa o segundo tempo

45' um minuto de acréscimo

44' Raposa troca passes e tenta chegar pelo meio, contudo, acaba perdendo a bola

35' Em cobrança de escanteio, a zaga celeste consegue afastar, a bola sobra para Pérez na entrada da área. O camisa 8 cruza, Zárate chuta na saída de Fábio

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOCA JUNIORS!

31' Posse de bola: Boca Juniors com 57% contra 43% do Cruzeiro

27' Pavón dribla Dedé,mas zagueiro se recupera a tempo e coloca a bola na linha de fundo

22' Lucas Silva perde a bola na intermediária, Benedetto recebe e chuta de fora da área ao lado do gol de Fábio

14' Záreta tabela com Benedetto, o atacante tenta o chute, mas é travado por Léo

5' Pérez inverte a jogada para Jara. O jogador cruza para grande área e Léo tira de qualquer maneira

4' Cruzeiro preciona marcação, mas acaba errando muitos passes

0' Em cobrança de escanteio, Thiago Neves sobe mais alto que a marcação, cabeceia pelo lado de fora da rede

Bola rolando na Bombonera!

Jogadores entrando no gramado!

Times escalados:

Não saia daí, torcedor. Instantes antes do jogo Boca Juniors x Cruzeiro ao vivo ao vivo começar, nós voltamos com todos os detalhes da quartas de final da Copa Libertadores. Fique conosco!

O treinador argentino Guilhermo Schelotto revelou após a vitória contra o Argentino Juniors, que vê a equipe mineira como favorita no duelo: "Vamos ver como estará a equipe (do Cruzeiro). Imagino um Cruzeiro tentando manter a posse de bola. É uma equipe que tem jogadores de experiência, vai ser um rival complicado" .

Boca Juniors x Cruzeiro ao vivo

Fala, Barcos! “O Boca é um rival muito difícil, tem muita história, muita tradição, sabe jogar em casa. Mas estamos preparados para enfrentar isso. Temos que atacar e nos defendermos com a bola. Se a gente deixar o Boca ficar com a bola e jogar, a possibilidade de não levar gol é pequena. Temos que sair para o jogo, como temos feito como visitantes”.

O time azul estrelado terá a ausência do uruguaio Arrascaeta, que sentiu dores na coxa esquerda na partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Rafinha deve assumir a vaga no meio.

Já o Boca, terminou na segunda colocação do grupo 8 e passou pelo Libertad do Paraguai na fase anterior.

A Raposa conquistou a vaga para as quartas de final após terminar em primeiro colocado no grupo 5 e eliminar o Flamengo no duelo válido pelas oitavas de final.

Olá leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da primeira partida válida pelas quartas de final da Copa Libertadores entre Boca Juniors e Cruzeiro. O duelo acontece nesta quarta-feira, na La Bombonera , em Buenos Aires (ARG), às 21h45.