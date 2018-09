Santos quer reduzir salário para manter Dodô no clube

O Santos pretende comprar o lateral-esquerdo Dodô ao término de seu contrato de empréstimo, que termina em dezembro. Porém para manter o jogador no clube, o Peixe tenta negociar uma redução salarial. Conforme inicialmente publicado pela Gazeta Esportiva.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

O Santos já tem reservado os 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 10 milhões) fixado em contrato pela compra do lateral. O maior problema da diretoria santista é ter que arcar com os 100% dos vencimentos mensais. Como o Sampdoria-ITA pagam parte do salário e Dodô abriu mão de outra fatia, ele precisaria se adaptar ao futebol brasileiro.

"Dodô tem contrato até 31 de dezembro. Estamos conversando com empresário. Com a Sampdoria está acertado e dinheiro reservado. Salário da Europa preocupa, teria que reduzir. Todo jogador que contratamos de fora é assim”, disse o presidente José Carlos Peres, depois de reunião do Comitê de Gestão na noite desta segunda-feira (17), na Vila Belmiro.

O Peixe já poderia ter comprado o jogador, mas o presidente José Carlos Peres aposta na queda do ouro depois da eleição presidencial no Brasil, que acontece no dia 7 de outubro.

Dodô quer permanecer no Santos em 2018, ele já disputou 35 partidas, não marcou gols e deu duas assistências.