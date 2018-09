Tiago Nunes cita desgaste, mas exalta eficiência do Atlético-PR em vitória contra Caracas

O Atlético-PR conquistou uma vitória muito importante pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, batendo o Caracas, na Venezuela, por 2 a 0. O resultado é expressivo e praticamente garante a vaga na próxima fase da competição, e o técnico Tiago Nunes comemorou o resultado ressaltando a eficiência do ataque.

"Uma vitória muito importante que a gente tem que desfrutar. É um adversário que tem valor dentro de sua casa. Gramado também era um pouco diferente do que estamos acostumados, mas alto. Tivemos dificuldade no início, mas fomos eficazes. Resultado que nos dá uma vantagem e temos que levar isso em consideração para o jogo da volta", disse.

Segundo o comandante rubro-negro, o desgaste físico atrapalhou o elenco em alguns momentos da partida.

"O desgaste é natural. O calendário do futebol brasileiro é complexo, tem muitos jogos. É muito pesado. Repetimos a equipe da última partida por conta do entrosamento, mas sabíamos que pagaríamos um peso e aconteceu, por exemplo, em uma tomada de decisão simples, coisas que os jogadores normalmente não erram", comentou.

O adversário, Caracas, foi exaltado pelo técnico, destacando suas qualidades e força física do elenco adversário.

"Nós nos preparamos muito para este jogo. Estudamos muitos vídeos do Caracas. Sabíamos do potencial técnico e da imposição física.Era uma equipe que vinha de quatro vitórias e mais um empate”, finalizou.

O Atlético-PR agora volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro, onde joga contra o Paraná pela 26ª rodada, em casa, no próximo domingo (23), às 16h. O Furacão está em 11° colocado, com 30 pontos, e precisa de uma vitória para se afastar do Z4.