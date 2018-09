Bahia recebe Botafogo no primeiro duelo das oitavas de final da Sul-Americana

A Copa Sul-Americana chega à fase das oitavas de final e o Botafogo visita o Bahia pela rodada de ida. A bola rola às 21h45 desta quinta-feira (20), na Fonte Nova, e o gol marcado fora de casa segue sendo critério de desempate no torneio.

O Tricolor e o Alvinegro já acumularam cerca de R$ 3,7 milhões até esse estágio da competição e uma possível classificação garante o equivalente a R$2 milhões a mais no cofre do clube. Quem avançar nesse duelo, enfrenta o vencedor de Atlético-PR e Caracas (VEN).

Bahia visa conquista internacional e promete força máxima

Após passar pelo uruguaio Cerro, a equipe baiana segue buscando uma classificação inédita para as quartas de final em sua quinta participação na Sula. O clube inscreveu dois novos jogadores para essa fase. O meia Ramires e o atacante Clayson entram nos lugares de Kayke e Mena, que já deixaram o clube.

O comandante Enderson Moreira garantiu força máxima para o duelo desta quinta-feira. "A gente vai com o que tem de melhor. É uma competição importante e uma possibilidade de uma conquista internacional, que é marcante para qualquer clube. A semana passada de treinos foi muito positiva, conseguimos resgatar alguns conceitos e nossa equipe está bem preparada", explicou o técnico.

Desfalques: Anderson, Tiago e Elber (lesionados), Nilton (suspenso)

Botafogo poupa trio de jogadores e prioriza Brasileirão

No jogo de ida da segunda fase, os alvinegros foram derrotas por 2 a 1 pelo Nacional, em Assunção, mas garantiram a classificação com uma vitória por 2 a 0 em casa. Segundo Joel Carli, o Bahia precisa ganhar em Salvador se quiser ter mais chances no Rio. “Eles com certeza vão atrás do resultado, temos que impedir que consigam nos acuar. O foco é trabalhar com inteligência, valorizando a posse de bola e encontrando bons momentos para tentarmos chegar ao gol”, disse o zagueiro.

O xerife é um dos titulares que será poupado por Zé Ricardo na Sula. A lista fica completa com Moisés e Kieza. O técnico resolveu priorizar o Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo vive um momento delicado no torneio nacional e luta contra a zona de rebaixamento. O trio descansa e fica à disposição para a partida contra o Vitória, no Barradão, no domingo (23). Portanto, a delegação alvinegra permanecerá na capital baiana.

Os outros 90 minutos do jogo de volta acontecem em duas semanas. O Botafogo recebe o Bahia na quarta-feira (3/10), às 21h45, no Estádio Nilton Santos.