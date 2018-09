Enderson Moreira sinaliza Ramires de titular e força máxima contra o Botafogo

Ramires tem jogado bem com a camisa do Bahia. No triunfo contra o Sport, na Arena Fonte Nova, teve uma boa participação ofensiva e chegou a chutar uma bola na trave em grande jogada. No empate contra o Palmeiras, no último final de semana, também em Salvador, o jovem jogador deu assistência para Gilberto marcar o gol do Tricolor baiano. Agradado com as atuações, o técnico Enderson Moreira admitiu que Ramires pode ser titular no jogo da próxima quinta-feira, contra o Botafogo, pela Copa Sul-Americana.

"Acho que ele tem a cada dia dado sinais de consciência de qualidade. Aquilo que a gente observava ele tem mostrado numa forma natural. Não tem um peso. É isso que credencia a jogar na equipe principal: quando não sente a diferença. A gente tem percebido isso, é importante, ele está bem. O grupo deu todo o apoio para ele desenvolver o seu jogo. É um concorrente fortíssimo para iniciar a partida", disse.

Seria a terceira partida como profissional de Ramires com a camisa do Bahia. E, observando a importância da partida e ambicionando conquistar um título internacional, o treinador já avisou que deve ir com força máxima.

"A gente vai com o que tem de melhor. O que pode tirar do jogo é se não tiver condições de jogo. Competição importante para a gente, possibilidade de uma conquista internacional. A gente vai com o que tem de melhor. A única coisa que tira é se não tiver condições [físicas]", afirmou.

"A gente passou por um momento difícil de jogos em sequência. Semana passada de treino foi muito positiva. A gente conseguiu resgatar alguns conceitos, fizemos um bom jogo contra o Palmeiras. Nossa equipe está bem preparada para essa fase. É difícil, não tenha dúvida disso, mas contamos com a ajuda do nosso torcedor. Eles têm entendido que a equipe tem uma proposta dentro de campo e de alguma forma vamos buscar com toda a força", completou.

Bahia e Botafogo se enfrentam às 21h45, na Arena Fonte Nova. A partida é a primeira do confronto, válido pelas oitavas de final da Sul-Americana.