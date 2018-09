Lisca prega humildade no Ceará, mas pensa em vitória contra o Grêmio

O Ceará enfrenta o Grêmio pela próxima rodada do Brasileirão com mais confiança. Nas últimas partidas, bateu o Vitória e o Corinthians em casa, arrancou um empate contra o América-MG em Belo Horizonte e surpreendeu o Flamengo no final da partida, conquistando outra vitória. O técnico Lisca falou do momento decisivo que o Vozão enfrentará nas próximas rodadas e sobre a dificuldade de enfrentar o Tricolor gaúcho.

"Nós estamos em um momento importante. Pós-Copa, nós também estamos em 5º nas últimas 13 rodadas. Agora, a nossa realidade é um primeiro terço muito ruim e o segundo terço muito bom. Vamos agora para o terceiro e último, derradeiro e decisivo, né? Só jogos difíceis. O Grêmio, talvez é uma das equipes que tem o melhor padrão de conjunto, de circulação de bola... Tá envolvido na Libertadores, mas não joga na outra semana. Então, deve vir com força máxima", disse.

Lisca pregou também humildade e disse querer vencer os adversários para manter o bom momento Alvinegro.

"Mas o Ceará tem demonstrado que está preparado para encarar todos os adversários, com muito respeito, com muita humildade. E eu acho que o maior respeito é você se preparar bem e querer ganhar do adversário. E é isso que nós vamos tentar fazer. Um jogo dificílimo, domingo, às 11 horas da manhã. Espero que eles estejam ainda um pouco com sono", finalizou.

Grêmio e Ceará se enfrentam às 11h do domingo (23), na Arena do Grêmio. O jogo é válido pela 26ª rodada do Brasileirão.