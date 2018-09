Mateus Vital se cobra pelo jejum de gols no Corinthians: "Tenho que entrar mais na área"

Após o treino desta quinta-feira (20), o meia Matheus Vital concedeu entrevista coletiva, quando perguntado sobre seu jejum de gols o meia respondeu "Me cobro muito. Eu e o Pedrinho conversamos muito disso, e nós temos que entrar na área, balançar as redes. Espero que domingo eu possa ajudar com gols e assistências, mas a vitória é o mais importante para a equipe", frisou.

O meia também citou que Carille e Loss o cobravam esta participação mais efetiva dentro da área do time adversário. Neste domingo (23), Vital terá a sua primeira oportunidade de entrar no jogo como titular com o novo comandante alvinegro, Jair Ventura, depois de 9 jogos apenas entrando no decorrer das partidas e tomando a vaga do centroavante Roger, o que indica mudança no jeito que a equipe vai jogar.

Os números do camisa 22 do Timão não são os melhores: em 46 jogos com a camisa alvinegra, o meia anotou apenas um gol e deu apenas 4 passes que acabaram em gol. Seu único gol marcado foi contra o Internacional, adversário que vai a campo contra o Corinthians na Arena Corinthians no domingo (23), às 16h.

Vital não se firmou na equipe com nenhum dos outros comandantes e muito por isso vive este longo jejum de gols mas o próprio reconhece sua parcela de culpa ao dizer que se cobra muito e que precisa evoluir neste quesito de buscar mais a área e o gol adversário.

Para finalizar a coletiva, Vital disse que ficou contente com a quantidade de treinos feita na semana. "Foi uma semana muito boa para a gente como equipe, para o trabalho do Jair, nos passar o que ele pensa, o que ele quer, a tática, o jeito de jogar que ele deseja. Hoje nós trabalhamos a parte defensiva para os meias acharem o passe entre linhas, estilo que o Jair particularmente gosta muito", finalizou.