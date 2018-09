Fábio lamenta derrota do Cruzeiro,  mas confia na classificação diante da torcida

O bom retrospecto contra argentinos não se repetiu e a equipe do Cruzeiro foi derrotada pelo Boca Juniors por 2x0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América, na Bombonera. O goleiro Fábio, que nada pode fazer nos lances dos gols, aposta na classicação no estádio Mineirão.

"2 a 0, a gente tem mais um jogo, 90 minutos. Da mesma forma que eles fizeram aqui, junto do nosso torcedor a gente tem grandes chances de pelo o menos fazer dois gols e levar para as penalidades", afirmou.

Dono de uma defesa bem sólida, o time titular do Cruzeiro há várias partidas não sofria dois gols em um mesmo jogo por falhas do sistema defensivo. O arqueiro azul celeste lamentou os gols sofridos.

"Jogo difícil a gente já sabia que ia ser. Infelizmente dois lances ali a gente sofreu os gols. Lances que a gente poderia neutralizar, que a gente não ta acostumado dar pro adversário essa oportunidade de finalização", lamentou o goleiro Fábio.

Sobre a expulsão do zagueiro Dedé, após um choque com o goleiro do Boca Juniors, e a consulta do VAR, Fábio se esquivou.

"Da onde que eu tava é difícil analisar, não vi pelas câmeras. Achei que foi choque normal de lá, os dois visando a bola...mas, só quem viu a imagem com mais clareza que pode analisar. Infelizmente prejudicou a nossa equipe e no bate rebate ali nós sofremos o segundo gol" , finalizou.