Fluminense escolhe médico e Pedro passará por cirurgia no joelho direito nesta sexta-feira

Após ter sido diagnosticado com uma lesão no joelho direito no embate contra o Cruzeiro, no dia 25 de agosto, o jovem centroavante Pedro já possui data marcada para sua cirurgia. O jogador passará por operação na próxima sexta-feira (21), às 15h, no Hospital Américas, na Barra da Tijuca.

O atacante de 21 anos sofreu uma ruptura parcial no ligamento cruzado anterior do joelho direito em um lance sozinho e foi cortado da lista de Tite para a disputa dos amistosos da Seleção Brasileira contra Estados Unidos e El Salvador. O período estipulado para recuperação é de seis meses.

O médico encarregado para execução do procedimento será Luiz Antonio Martins Vieira, que já operou jogadores como Maicosuel, Athirson e Rodrigo, todos ex-jogadores do Botafogo. O doutor foi selecionado pelo departamento médico do Fluminense e o staff do jogador, pois trabalha com o diretor de saúde do clube, Michel Simoni, há 30 anos. Os doutores Douglas Santos e Ricardo Olivero também estarão presentes na cirurgia do atacante.