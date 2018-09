Moledo sofre lesão muscular e Internacional enfrenta Corinthians sem dupla de zaga titular

Com uma lesão na coxa esquerda, Rodrigo Moledo, está fora do elenco até meados de outubro. A ausência do atleta, obriga Odair Hellmann a armar uma dupla de zaga totalmente reserva para encarar o clube paulista, Emerson Santos e Klaus devem formar a defesa titular, já que Cuesta está suspenso. Colorado irá encarar o Corinthians no próximo domingo, às 16h, em São Paulo.

Rodrigo teve a lesão diagnosticado ao passar por avaliação, após a derrota de 2 a 1 para Chapecoense na última rodada. O zagueiro deve ser desfalque nas próximas quatro partidas e, pelo prazo, ficará fora do confronto direto com o líder, da competição, São Paulo.

No ataque do Inter, Leandro Damião e Jonatan Alvez seguem disputando posição. Outra alternativa é a utilização de Pottker como centroavante e a entrada de Rossi.

O elenco do vice líder do Brasileirão, volta aos treinamentos nessa quinta-feira (20), e treina em Porto Alegre até sábado, quando embarca para São Paulo. O Colorado está com 50 pontos, uma a menos que o líder São Paulo.