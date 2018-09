Invicto como visitante, Palmeiras enfrenta Colo-Colo pelas quartas da Libertadores

Nesta quinta-feira (20), às 21h45, no estádio Monumental David Arellano, o Palmeiras entra em campo contra o Colo-Colo, no Chile, pelas quartas de final da Libertadores.

A equipe alviverde, que detém a melhor campanha dessa edição da competição, vai entrar em campo com uma marca boa: o time de Luiz Felipe Scolari não perdeu nenhum jogo como visitante no torneio.

O palmeirense tem boas lembranças do último confronto, em 2009, na casa dos chilenos: o Palmeiras venceu por 1x0, com um golaço do Cleiton Xavier. Sem contar com o retrospecto positivo contra times chilenos. São 19 jogos, com 12 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas.

A equipe alviverde já treinou no Chile, na tarde desta quarta-feira (19). O técnico aproveitou a atividade para definir os 11 titulares que entrarão em campo. O técnico ainda não divulgou a escalação oficial, mas o Palmeiras deve vir a campo com: Weverton; Mayke, Edu Dracena, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja.

O atacante e artilheiro do Palmeiras no ano, Miguel Borja, pode assumir a liderança da artilharia da competição também; ele já marcou oito gols e está atrás apenas do Wilson Morelo, que tem 9 bolas na rede. Porém, o time de Wilson, o Independiente Santa Fé- COL, já foi eliminado.

Barrios e Valdívia reencontrarão ex-equipe

Atualmente no time chileno, o meia e o atacante já passaram e tiveram grandes feitos com a camisa alviverde.

Barrios está ansioso para encontrar a ex-equipe, mas já falou sobre “honrar a camisa do Colo-Colo até a morte.”

O técnico do Colo-Colo provavelmente escalará assim a sua equipe: Orión; Zaldívia, Barroso, Insaurralde; Opazo, Carmona, Baeza, Pérez; Barrios, Valdívia, Paredes.