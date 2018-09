Nenê vê briga equilibrada no Campeonato Brasileiro: "São muitos times regulares"

A briga pelo título do Campeonato Brasileiro está muito acirrada. O São Paulo, líder da competição, está somente oito pontos à frente do Atlético-MG, que é o sexto colocado - é uma demonstração de grande equilíbrio na liga.

O camisa 10 do tricolor, Nenê, diz que a briga na competição continuará acirrada, mas não descarta a arrancada de alguns dos primeiros colocados.

"Vai ficar equilibrado. Este ano está muito equilibrado. São muitos times regulares. Não vai ter vida fácil. Temos de estar 100% focados e dar a vida em campo a cada jogo. Pode ser que não a gente, mas um pelotão menor, de uns três times, comece a distanciar daqui a cinco rodadas para chegar não tão pegado e equilibrado nas últimas rodadas quanto agora. Mas não tenho certeza, não" - afirma Nenê.

Mesmo em um empate sem gol no clássico contra o Santos, no último domingo, na Vila Belmiro, o São Paulo reassumiu a liderança da competição com 50 pontos. Mesmo voltando a liderança, Nenê admitiu que a equipe não jogou bem no clássico.

"Acredito que jogamos da mesma maneira em casa e fora. Buscamos o jogo o tempo inteiro e os gols. No último jogo (contra o Santos) não fizemos da maneira que vínhamos fazendo, como contra o Atlético-MG (derrota por 1 a 0). Então é uma coisa para se ter em vista. Ver o que precisamos melhorar. Não jogamos bem. São coisas que acontecem. Tem de aprender com isso para não acontecer mais e continuar mantendo nosso nível" - concluiu o meia.

O próximo confronto do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro será no sábado (22), contra o América-MG, no Morumbi.