Pimpão minimiza derrota do Botafogo e exalta gol fora de casa: "Tem muita importância"

Na noite desta quinta-feira o Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela Copa Sul-Americana, com gols de Ramires e Clayton pelo tricolor, e Rodrigo Pimpão pelo alvinegro.

Logo após a partida, o autor do gol do Botafogo afirmou que o time merecia um melhor resultado no jogo, lembrou das bolas chutadas na trave e exaltou o espírito da equipe.

"Acertamos duas vezes a trave, eu e Brenner. Buscamos o jogo, mostramos que nossa equipe entrou com outra atitude que vinha tendo no Brasileiro. Isso é o Botafogo. Esse é o nosso espírito e essa é a nossa vontade. Sempre entro com uma camisa na minha pele que é a da nação do Botafogo e outra por cima da pele para representar esse time maravilhoso"

Questionado sobre o gol marcado fora de casa, Pimpão disse que é muito importante, e aproveitou para convocar a torcida para lotar o Nilton Santos no jogo de volta.

"A gente veio buscar a vitória, não conseguimos, vacilamos em uns lances, mas o mais importante foi ter marcado. O gol fora de casa tem muita importância porque passamos com um resultado simples de vitória lá no Rio. Agora contamos com o apoio da nossa torcida, que está chegando junto nessa reta final. Ela faz a diferença. Agora é conta com o apoio dela para a gente conseguir essa vaga"

Agora o jogador vira a chave e já pensa na próxima partida desse próximo domingo, contra o Vitória, também em Salvador.

"Tivemos duas bolas na trave no primeiro tempo, poderíamos ter empatado e depois com um jogador a mais o time fica até mais ansioso pelo resultado. Queríamos vencer, mas agora é pegar o Vitória no Brasileiro, uma competição importante, para seguirmos de cabeça erguida", concluiu.