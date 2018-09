Marcelo Oliveira celebra vitória do Fluminense, mas mantém os pés no chão: ''Não tem nada definido''

O técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, no primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana. Essa foi a primeira vitória do Tricolor no estádio Casa Blanca. Marcelo Oliveira falou sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe.

“Sabíamos da dificuldade que seria jogar aqui pela boa equipe do Cuenca e pela altitude. Mas passamos pelas adversidades com boa estratégia. A chave da vitória foi a estratégia. Soubemos segurar o jogo atrás. Foi um bom resultado que levamos para o Maracanã” afirmou o treinador.

Com a vitória, o Fluminense conseguiu uma boa vantagem para o jogo de volta. Pode até perder por um gol de diferença. O treinador exaltou o resultado, mas afirmou que ainda tem o segundo jogo.

“A vantagem que conseguimos foi muito boa, mas não definitiva. Da mesma forma que ganhamos aqui, o Cuenca pode ganhar lá também. Nos dá confiança, mas temos que nos preparar bem, fazer nossa vez de mandante, com muitos torcedores, e conseguir a vaga”.

O meia Sornoza voltou a ser titular após começar no banco na derrota para o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (16). Marcelo explicou porque o substituiu aos 24 minutos do segundo tempo. No lugar do meia Sornoza, entrou o atacante Marcos Junior.

“O Sornoza estava muito bem. Ele é um grande jogador. Foi uma substituição muito mais física do que tática ou técnica. Foi para recompor o time e poder sair em contra-ataque”.

Apesar de não ser muito adepto da formação com três zagueiros, essa foi a escolhida por Marcelo Oliveira para a partida na altitude. A zaga foi formada por Gum, Ibañez e Digão.

“Hoje foi circunstancial. Sabíamos que teria muita bola aérea. E os zagueiros foram muito acionados pelo alto. Mas poderei repetir. Gostei muito mais dos três zagueiros hoje do que das outras vezes que jogamos” finalizou.

Agora o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira (24), o Tricolor enfrenta a Chapecoense fora de casa, às 20h. A partida é válida pela 26ª rodada da competição.