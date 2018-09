Felipão enaltece vitória do Palmeiras, mas pede pés nos chão: “Vamos respeitar o Colo-Colo”

Após grande vitória por 2 a 0, em Santiago, no primeiro confronto válido pelas quartas de final da Taça Libertadores, Felipão concedeu entrevista coletiva.

Mesmo com o grande resultado conquistado, o técnico do alviverde pediu muito respeito e cautela com a equipe chilena, que no segundo tempo pressionou o verdão e colocou dificuldades na partida.



“Sinto que fizemos um resultado muito bom. Se formos olhar com tranquilidade o que aconteceu no jogo, nós tivemos os dois gols e mais quatro oportunidades vivas. O Colo-Colo não fez o gol, mas teve umas quatro, cinco oportunidades vivas de gol. Aproveitamos as oportunidades, mas o Colo-Colo criou. Se criar assim em São Paulo... Vamos trabalhar com nossa vantagem, mas vamos respeitar o Colo-Colo”.



Assim como nas oitavas de final, o verdão volta para São Paulo com uma grande vantagem na bagagem. Mesmo assim, teve dificuldades para segurar o resultado contra a equipe do Cerro Porteño no jogo de volta, devido a expulsão de Felipe Melo no inicio da partida. Ao ser questionado sobre uma possível dificuldade como uma expulsão novamente, o treinador foi muito claro em sua resposta.



“Não! Não! Não! Esse tipo de expulsão não acontece mais. Pode deixar que não vai acontecer, já antecipo, não vai acontecer esse tipo de expulsão, três minutos de jogo, nunca tinha vivido isso na minha vida. Não vai acontecer mais não”.

A partida marcou o reencontro de Valdívia e Palmeiras, o meia chileno e ídolo da torcida palmeirense nunca tinha enfrentado o ex clube, quis o destino que fosse em um duelo de quartas de final da Libertadores. Felipão, que trabalhou com o atleta, comentou sobre o reencontro e elogiou o Mago.

“Está jogando muito. Disse que ele parecia mais magrinho, está um diabinho. Ele fazia isso no Palmeiras. Comigo ele teve muitas situações boas, mas teve algumas lesões que atrapalharam. No Palmeiras tem nosso respeito. E hoje mostrou porque é um dos melhores”.

O verdão volta as atenções para o Brasileirão, pois enfrenta o Sport neste domingo (23), ás 18h, em Recife.