Marca expressiva: Gabigol completará 200 jogos pelo Santos contra o Cruzeiro

Após viver altos e baixos nesta temporada, o atacante Gabigol completará neste domingo (23) seu jogo de número 200 com a camisa do Santos, na partida contra o Cruzeiro, no domingo (23), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 26° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 tem 41 partidas no ano e 21 gols marcados, atuando em todas as partidas da competição.

O atacante só ficou no banco de reservas no empate em 1 a 1 diante do Ceará, no dia 8 de agosto, no Estádio Presidente Vargas, em partida válida pela 20° rodada do Brasileirão, já com o técnico Cuca. E foi justamente após essa partida o camisa 10 voltou a viver um bom momento na temporada, anotando oito gols, nos últimos oito jogos, se tornando artilheiro da competição, com 12 gols marcados.

"Um orgulho. Um número expressivo com pouca idade. Fico contente e que venham mais 200, 300. Tenho que agradecer ao clube, torcida, companheiros e comissão técnica. E também a minha família que sempre esteve do meu lado. É um momento muito especial, vou procurar vencer, fato que é o mais importante. Não falo da boca para fora, não entro para fazer gols, mas para ajudar. Não precisa ser gol meu. Se tiver a vitória, ficarei muito feliz”, disse Gabigol em entrevista coletiva nesta quarta-feira no CT Rei Pelé.

Gabigol foi revelado no Santos, e estreou no time profissional com 16 anos, no jogo de despedida de Neymar Jr, contra o Flamengo, em Brasília, em 2013. O atacante anotou 78 gols com a camisa do Peixe e se tornou o oitavo maior artilheiro do Alvinegro Praiano após a era Pelé.