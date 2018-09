Santos lança aplicativo da Redegol para compra de ingresso

O Santos lançou nesta quinta-feira (20), o aplicativo "Redegol Santos FC APP", disponível na App Store e Google Play. O aplicativo fará com que os sócios e torcedores comuns tenham mais facilidade para adquirir ingressos para as partidas do Peixe.

Os torcedores do Alvinegro Praiano costumam comprar ingressos nas bilheterias ou nos postos de venda, mas o aumento na procura de entradas pela internet se tornou perceptível. Além disso, o torcedor pode se tornar Sócio Rei, também pelo app.

“O aplicativo de venda de ingressos é mais um importante passo neste processo necessário de modernização pelo qual passa o Santos . Temos buscado oferecer novas alternativas para atrairmos ainda mais os nossos torcedores aos estádios, como a diminuição em 25% do valor dos ingressos e o aumento da média de público. Acreditamos que a tendência com esta nova facilidade na obtenção da entrada certamente será vermos a Vila Belmiro e o Pacaembu ainda mais cheios. Estamos no caminho certo”, declarou o presidente José Carlos Peres.

“Precisamos enxergar os recursos tecnológicos sempre a nosso favor. Hoje em dia os aplicativos são considerados uma grande fonte de facilidades, que vão desde uma simples comunicação até pagamento de contas e realização de transações bancárias. Trazer esta modernidade ao Santos era uma necessidade óbvia. Estamos com resultados bastante satisfatórios no que se refere ao aumento de público tanto na Vila como no Pacaembu e também na adesão de novos associados. Este novo recurso na obtenção de ingressos, além de oferecer comodidade, certamente fará com que nossos bons números cresçam ainda mais”, disse Marcelo Frazão, executivo de Comunicação e Marketing.

Com o aplicativo Redegol, os torcedores poderão ver notícias sobre os jogos, conferir informações sobre assinatura no Sócio Rei, imprimir boletos e apresentar o QR Code de ingressos para facilitar o acesso aos jogos, entre outras coisas.