Com novidades e sem atletas da Copa do Brasil, Tite convoca Seleção para amistosos

Na manhã dessa sexta-feira (21), na sede da CBF na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, o técnico Tite anunciou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra a Arábia Saudita e a Argentina, nos dias 12 e 16 de outubro, em duas cidades sauditas (Riad e Jeddah, respectivamente).

Coordenador técnico da Seleção, Edu Gaspar confirmou que os jogadores dos clubes envolvidos na semifinal da Copa do Brasil (Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Corinthians). Porém, se não fosse essa competição, o cenário seria diferente:

"Ontem á tarde, eu, Rogerio e Edu conversamos. Há uma mobilização da Fifa, Conmebol e dos clubes para que haja uma equalização melhor de datas. Eu tenho uma responsabilidade em não prejudicar clube. Responsabilidade com o jogador que fez por merecer. Com o técnico que pode assegurar o emprego, ter uma longevidade. Equalizar tudo isso é muito difícil. Sempre tento me colocar do outro lado. Do atleta, do técnico. É ter bom senso. Não para ser bonzinho com ninguém, mas para arcar com responsabilidades. Seguramente teria Dedé e Paquetá, coerentemente teria. Assim como atletas do Palmeiras e do Corinthians. Queremos harmonizar sem prejuízo à Seleção", afirmou Tite.

As principais novidades na lista foram o volante Walace, do Hannover 96-ALE, o atacante Malcom, do Barcelona-ESP, e o zagueiro Pablo, do Bordeaux-FRA. A principal ausência foi de Douglas Costa, da Juventus-ITA. O treinador da Seleção afirmou que um dos fatores que o levou a não convocar o atacante foi a cusparada que o ponta deu no jogo contra o Sassuolo-ITA, pelo Campeonato Italiano:

"13 (convocados que atuaram no Mundial) na primeira convocação e 13 na segunda é coincidência. Todos os atletas que foram à Copa estão credenciados. Como eu disse, as oportunidades vão surgir. Quanto ao Douglas Costa, não foi convocado pelos dois fatores: lesão e incidente. Ou ato de falta de disciplina", destacou.

Confira a lista de convocados:

Goleiros:

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Manchester City-ING)

Phelipe (Grêmio)

Defensores:

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Danilo (Manchester City-ING)

Éder Militão (Porto-POR)

Fabinho (Liverpool-ING)

Marquinhos (Paris Saint Germain-FRA)

Pablo (Bordeaux-FRA)

Miranda (Inter de Milão-ITA)

Marcelo (Real Madrid-ESP)

Meio-campistas:

Arthur (Barcelona-ESP)

Fred (Manchester United-ING)

Philippe Coutinho (Barcelona-ESP)

Walace (Hannover 96-ALE)

Renato Augusto (Beijing Guoan-CHI)

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Atacantes:

Everton (Grêmio)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Neymar (Paris Saint Germain-FRA)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Malcom (Barcelona-ESP)

Richarlison (Everton-ING)