Michel Bastos e Fellipe Bastos devem voltar a ser relacionados no Sport

Michel Bastos e Fellipe Bastos, afastados dos treinos no Sport após comentários polêmicos nas redes sociais que desagradaram a diretoria, devem reaparecer nas convocações do Leão. Os jogadores foram reintegrados e conversaram com o técnico Eduardo Baptista e devem aparecer no banco de reservas nas próximas partidas.

Os dois atletas participaram do treino tático nesta quinta-feira (20). Michel já tinha conversado com Eduardo Baptista no final do treino da quarta-feira (19). Os dois trabalharam juntos quando defendiam o Palmeiras no ano passado.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Fellipe Bastos já deve ir para a reserva na próxima partida do Sport, contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Entretanto, já que pertence à equipe paulista, Michel Bastos não poderá atuar.

Já faz um tempo que nenhum dos dois atua com a camisa Rubro-negra. No caso de Fellipe Bastos, a última partida foi a derrota por 2 a 0 para o Bahia em Salvador no dia 5 de setembro. O último jogo de Michel Bastos foi no dia 25 de agosto, quando o Leão perdeu para o Botafogo, no Engenhão.

Os jogadores apareceram em vídeos e fotos nas redes sociais ironizando uma notícia veiculada pelo clube de que Michel Bastos não enfrentaria o Cruzeiro, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão, por estar resolvendo problemas pessoais. Na foto postada, dizia "resolvendo meus problemas!! Trabalho...". Já Fellipe Bastos, gravou vídeo declarando: "vamos trabalhar porque o trabalho dignifica o homem".

A diretoria do Sport decidiu tratar os assuntos apenas após a partida e disse que preferia não externar tudo o que acontece no âmbito interno do clube.