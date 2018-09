Martín Silva diz não ter percebido críticas da torcida do Vasco

Martín Silva está longe de viver seu melhor momento desde que chegou ao Vasco da Gama. Com o clube carioca correndo o risco de ser rebaixado pela quarta vez em dez anos, nem mesmo o carinho que a torcida tem pelo goleiro esconde a sua má fase. Por sua vez, o uruguaio minimizou as críticas e revelou a forma de lidar as mesmas.

"Não percebi críticas da torcida. Todo mundo sempre carinhoso comigo, respaldando. Aqui dentro nunca houve crítica. Fico longe das redes sociais. Recebi apoio na arquibancada"

No momento, o Vasco se encontra na zona de rebaixamento, figurando na 18ª colocação, com 25 pontos, e um jogo a menos do que seus concorrentes. Em sequência de cinco partidas sem vitórias, o goleiro revelou do quê o Gigante da Colina necessita para subir na tabela do Campeonato Brasileiro.

''Tivemos melhora no rendimento coletivo, mas precisamos do resultado. Precisamos mais de resultado do que desempenho. São Januário tem que pesar a favor. Condicionar o rendimento em casa. Temos que ter a cabeça fria para conseguir um resultado positivo. Contamos com o apoio da torcida"

A partida contra o Bahia é de fundamental importância para a sequência no Brasileirão. No último confronto entre as duas equipes, em julho, ainda pela Copa do Brasil, o Vasco venceu por 2 a 0. No entanto, Martín prefere não levar esse duelo como referência.

"Já estava condicionado pelo resultado da ida, era mata-mata. Tem que ter tranquilidade nos 90 minutos"

Em meio à críticas - mesmo que desviadas pelo jogador - Martín Silva completará 240 jogos com a camisa do Vasco diante do Bahia. Além da chance individual do goleiro uruguaio se redimir com a torcida cruz-maltina, o clube carioca tem a chance de sair da zona de rebaixamento, mediante os resultados da rodada, e bater um rival direto na luta contra a degola, já que o Tricolor se encontra na 14ª colocação, com 29 pontos.