Fabiano pede melhor desempenho do ataque do Vitória: "Precisamos fazer mais gols"

Ao longo da temporada, o sistema defensivo tem sido a grande pedra no sapato do Vitória. Foram 42 gols sofridos só neste Brasileirão. A pior defesa do campeonato. Mas, sob o comando do técnico Paulo César Carpegiani, o Leão da Barra sofreu apenas dois gols nas últimas 5 partidas. Só que, se a defesa mostrou evolução, o ataque vem deixando a desejar. Pelo menos é o que pensa Fabiano. O lateral-esquerdo falou sobre a baixa média de gols marcados pelo time nos últimos jogos.

"Precisamos fazer mais gols. Mas pode ter certeza que estamos trabalhando muito para melhorar essa média. Tenho visto o grupo todo empenhado, focado, procurando o objetivo", disse.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Nas últimas sete partidas, o Vitória marcou apenas três vezes. Duas delas através de Léo Ceará. Ainda por cima, todos os triunfos da equipe no período foram no sufoco: três vezes pelo placar de 1 a 0. Mas Fabiano demonstrou tranquilidade quanto a isso.

"O importante é você ganhar, 1 a 0 é três pontos. O importante é pontuar", afirmou.

O Vitória recebe o Botafogo no Barradão, às 18h do próximo domingo, pela Série A. Distante apenas dois pontos da zona de rebaixamento e um da zona de classificação à Copa Sul-Americana, Fabiano declarou que espera um time pra cima dos cariocas.

"É um jogo em casa, precisamos propor. Não vai ser jogo fácil, não existe jogo fácil. Temos que ter concentração, propor o jogo do começo ao final", finalizou.